Contro il Lecce Gattuso potrebbe (finalmente) festeggiare per il recupero di quasi tutti gli infortunati Malcuit e Ghoulam esclusi. Squalifica in arrivo per Elmas.

L’allenatore del Napoli però per la gara contro i salentini al San Paolo deve rinunciare a Eljif Elmas autore contro la SXampdoria del secondo gol degli azzurri.

Il centrocampista macedone era diffidato e l’ammonizione rimediata contro i blucerchiati gli farà scattare la squalifica di una giornata che sconterà contro il Lecce.

