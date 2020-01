Non segna ma fa segnare: Callejon re degli assist azzurro

Non segna ma fa segnare: Josè Maria Callejon, attaccante del Napoli, è il calciatore azzurro con più assist in questo campionato.

Momento totalmente negativo dal punto di vista realizzativo per lo spagnolo che non trova il gol in Serie A proprio dalla prima giornata di campionato.

Ma se non segna, fa segnare. 6 gli assist realizzati da Callejon quest’anno: primo nel Napoli e sesto in Serie A.

