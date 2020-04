Nuova Zelanda, in due settimane quasi sconfitto il virus

Nuova Zelanda che dopo due settimane di lockdown ha schiacciato la curva dei contagi da Coronavirus registrando uno dei tassi di mortalità più bassi.

Dopo due settimane di restrizioni, infatti, il Paese è stato tra i primi a far registrare non solo un sensibile calo del numero dei casi positivi al Covid-19, ma anche uno dei tassi di letalità più bassi. Merito, probabilmente, come si legge sul quotidiano americano Washington Post, di una strategia che invece di contenere il nuovo virus, come hanno fatto gli Stati Uniti e la maggior parte degli stati europei, ha puntato alla sua eliminazione.

L’epidemiologo Michael Baker: “Trionfo di scienza e leadership. Mentre altri paesi hanno avuto un graduale aumento dei casi, il nostro approccio è stato esattamente l’opposto e ha funzionato”.

