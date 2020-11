Nuovo Dpcm in arrivo: chiusura anticipata dei negozi e stop a spostamenti tra regioni

Dopo una serie di riunioni interne dell’esecutivo, potrebbe essere emanato un nuovo Dpcm tra Lunedì e Martedì.

Tra le misure che potrebbero essere prese c’è in primis lo stop degli spostamenti tra regione che saranno consentiti solo per motivi di salute, lavoro e necessità. Verrà ridotto l’orario dei negozi al dettaglio che dovranno chiudere alle 18 mentre ristoranti e bar potrebbero chiudere del tutto. Si ipotizza anche l’estensione al 100% della Didattica a Distanza.

Il CTS, inoltre, fornirà alle Regioni i dati sull’indice RT e laddove sarà superiore all’1,5 si provvederà ad alcune zone rosse in intere Regioni, Aree metropolitane, province e città. Per zona rossa si intende un ritorno al Lockdown per determinate zone del Paese in cui resteranno aperti solo le attività commerciali essenziali e saranno vietati gli sposamenti.

Tra queste zone a rischio dovrebbero rientrare Piemonte e Lombardia, probabilmente Liguria e Genova, Umbria e Puglia o almeno alcune porzioni di questi territori. Restano in bilico Calabria, Sicilia e Campania (i cui ultimi dati sembrano un po’ meno gravi). Al momento sono esenti da questo discorso Lazio, Roma e Veneto. In Lombardia le città di Milano, Monza e Varese sarebbero sicuramente colpite da queste misure.

