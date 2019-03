Oliva: “Battere la Juventus sarebbe una grande soddisfazione, sappiamo che il tifoso napoletano ci tiene particolarmente”

Patrizio Oliva commenta la sfida Napoli-Juventus

L’ex pugile, Patrizio Oliva, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno su Napoli-Juventus:

“Purtroppo ci sono troppi punti di distacco e una rimonta la vedo davvero difficile. Sono forti, è inutile nasconderlo ma è anche vero che noi quest’anno non abbiamo mai approfittato dei loro pochi passi falsi e delle rare battute d’arresto.

Battere la Juventus sarebbe sempre una grande soddisfazione perché sappiamo che il tifoso napoletano tiene in modo particolare a questa partita.

I bianconeri, anche in caso di sconfitta, non perderanno mai altre tre partite: è quasi impossibile. Sarà solo una questione di prestigio e una spinta in più per fare bene in Europa League. Il Napoli sembra aver investito proprio in questa competizione, quindi sono fiducioso .

Stasera, però, niente passi falsi e poi chissà: magari hanno un crollo ma la vedo davvero dura nella rimonta”.