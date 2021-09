Orsato arbitro in una sfida dell’Inter tre anni dopo quella “fatidica” partita

Dopo oltre tre anni dall’ultima volta e quella “fatidica” partita, Daniele Orsato arbitra di nuovo l’Inter in una sfida di Serie A.

L’ultima volta, infatti, risale a quel fatidico Inter-Juventus del 2018 che costò lo scudetto al Napoli. In quell’occasione Orsato non estrasse il secondo cartellino giallo per Pjanic dopo un brutto fallo a centrocampo ai danni di Rafinha.

Un mancato giallo che risultò in una mancata espulsione del centrocampista, con l’Inter in vantaggio per 2 a 1 in 10 uomini; la partita si concluse, poi, con il 3 a 2 in rimonta dei bianconeri che spense il sogno scudetto del Napoli. Dopo 1.232 giorni da quella partita, quindi, Orsato torna ad arbitrare l’Inter in campionato; questa designazione segue quella di fine campionato scorso, dove in occasione di Sampdoria-Inter Orsato fu scelto come arbitro al Var.

