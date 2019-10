Ospina, dal ritiro: “Il nostro obiettivo è di arrivare in Qatar”

David Ospina, che si è aggregato alla Colombia in ritiro, ha parlato proprio ai media colombiani dell’obiettivo della sua nazionale.

Dal ritiro della Colombia ecco le parole di David Ospina, che si sofferma anche sul fatto di aver giocato alcune partite con il Napoli. Il portiere ha ribadito che l’obiettivo della nazionale è quello di raggiungere il mondiale in Qatar, nel 2022.

Di seguito le sue parole:

“Ho avuto l’opportunità di giocare qualche partita con il Napoli e adesso sono concentrato per la Nazionale e la sfida contro il Cile. Spero che continueremo ad approfittare del tempo che trascorreremo insieme per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di arrivare in Qatar.“

