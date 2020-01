Ospina è il migliore in campo del Napoli, ieri sera

David Ospina è l’unico che i quotidiani hanno salvato della sfida tra Napoli e Fiorentina di ieri sera, il migliore degli azzurri.

Per i quotidiani, infatti, senza il portiere colombiano la sconfitta sarebbe stata più pesante. Nonostante il fatto che Ospina arrivava dall’errore contro la Lazio.

Per la Gazzetta dello Sport il colombiano evita altri tre gol e si salva con la parata sul tiro ravvicinato di Chiesa, voto 6,5. Per il Corriere dello Sport addirittura un 7 in pagella, dato che senza di lui “sarebbe stata una sconfitta molto più pesante”. Anche per Tuttosport il colombiano merita la sufficienza.

