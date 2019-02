Ospina: “Futuro? Dipende dal Napoli, con Meret ho un ottimo rapporto lui rappresenta il futuro”

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio colombiana Blu Radio.

“La mia situazione è che sono in prestito per quest’anno e c’è una clausola che, dopo un certo numero di partite giocate, fa scattare il mio riscatto. Dato che non dipende solo da me c’è da aspettare che vengano prese delle decisioni da parte del Napoli.

Meret? La società ha fatto un grande investimento sul futuro che è rappresentato da lui. Perciò sapevo che, quando sarebbe tornato, sarebbe cambiato qualcosa. Abbiamo un ottimo rapporto, è un bravo portiere e un ottimo ragazzo, sarà importante per il futuro.

Per il futuro vorrei avere la possibilità di continuare in Europa, anche se la possibilità di tornare nel calcio sudamericano c’è sempre: in passato ci sono stati contatti con il Boca Juniors, non c’è chiusura nel mio rientro in Sud America.”

Comments

comments