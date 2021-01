Ottavio Bianchi: “Campanello d’allarme quello di ieri”

Ottavio Bianchi, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della sconfitta di ieri del Napoli contro lo Spezia arrivata dopo il vantaggio di Petagna.

Di seguito le sue parole, dove Bianchi sottolinea la mancanza della capacità di gestire la partita da parte del Napoli:

“Questo è un campionato anomalo perché non si è fatta preparazione. Si gioca sempre e non si può tenere sempre il ritmo partita; ieri ha perso l’Inter, il Milan, il Napoli ed a livello internazionale il Barcellona è in crisi..

Il campionato di Serie A può vincerlo qualunque squadra data la situazione. Se poi andiamo ad analizzare il Napoli, lì è tutta un’altra cosa; le squadre che arrivano, anche le cosiddette piccole, senza il pubblico di Napoli partono a parità. Quello di ieri, contro lo Spezia, è un grosso campanello d’allarme.

Giocare ogni tre giorni è particolare con il fatto di non aver fatto una preparazione vera ed autentica, i tamponi e tutta la situazione relativa al Covid incide sui giocatori. Il Napoli ha una squadra ed un allenatore ottimi, prima c’era anche il pubblico che poteva incidere positivamente o meno sulla partita.

Le mancanze del Napoli sono mancanze veramente importanti; quello che preoccupa è il fatto che non riesce a chiudere il cerchio, di far respirare la squadra e di gestire la partita. Nelle grandi squadre c’è sempre il giocatore che gestisce la palla e la partita.“

