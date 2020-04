Ottavio Bianchi: “Non è vita rinchiuso in casa senza orizzonti, virologi in contrasto tra loro”

Ottavio Bianchi parla del coronavirus a Bergamo in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul “Corriere dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Una vita che non è più vita. Rinchiuso dentro casa senza avere un orizzonte, in giornate che sono tutte eguali e tutte piatte, aspettando il bollettino serale dei Tg che fanno la conta dei morti. Con l’incertezza più totale circa il futuro in assenza di informazioni sui vaccini. Con un incubo, quello di sentire squillare il telefono.

Vorremmo il conforto della scienza ma spesso i virologi sono in contrasto tra di loro. C’è fumo nelle teorie e psicologicamente si fa sempre più dura. Muteremo i nostri rapporti sociali, a meno che non trovino un rimedio scientifico, quindi medicinali che fronteggino il virus. Questa è una piaga che ci porteremo appresso, anzi, dentro.

In queste ore non riesco a concentrarmi né sul calcio né su altro. Credo sia indispensabile prestare attenzione alla vita sociale, che ha la priorità assoluta. Ma aspetto che passi la nottata, come dicono a Napoli”.

Comments

comments