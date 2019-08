Ounas, quasi fatta per il prestito al Nizza: alto il riscatto chiesto dal Napoli

Adam Ounas vicino al passaggio in prestito al Nizza, il Napoli però crede nel giocatore algerino e chiede un riscatto alto al club francese.

Sta per ripartire il mercato in uscita del Napoli. Sicuro partente l’algerino Adam Ounas: andrà al Nizza per un prestito oneroso intorno ai 5 milioni e un diritto di riscatto a 20, mancano le ultime firme, ma l’affare ormai è in porto. Comunque il Napoli sta tenendo molto alto il costo di riscatto perché crede nella maturazione del giocatore, che proprio in questa estate è stato protagonista in Coppa d’Africa, vinta dalla sua Algeria. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

