Palmeri: “Offerta di ADL per Icardi, si attendono gli sviluppi della situazione”

Tancredi Palmeri, giornalista BeIn Sports, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli.

“De Laurentiis ha fatto un’offerta per Icardi. Un conto è parlarne direttamente, un altro è fare un passo scritto. L’offerta l’ha fatta, ma siamo fermi a quello. Ora vedremo come si evolverà la situazione. Diciamo che Icardi sa di avere anche l’alternativa Napoli per il suo futuro, ma è ovvio che ci lavori anche la Juventus, come spesso accade. Dal punto di vista strategico all’Inter converrebbe darlo più ai bianconeri che agli azzurri”.

