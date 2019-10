A margine dell’evento “Festival dello Sport” di Trento il centravanti campione del mondo con l’Italia di Bearzot nel 1982 Paolo Rossi, ha rilasciato una dichiarazione sul terzino del Napoli Di Lorenzo.

“Ci vuole sempre un buon equilibrio nelle squadre tra giovani e calciatori esperti secondo me.

I vari Tonali, Castrovilli e Di Lorenzo, in ogni caso, sono giovani talenti che Mancini cercherà di inserire progressivamente in rosa e che potrebbero già tornare utili per i prossimi Europei”.

Comments

comments