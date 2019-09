Paratici: “Se Mandzukic vuole partire lo accontenteremo”

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match giocato contro la Spal.

Il dirigente ha parlato del futuro di Mario Mandzukic, fuori dai piani del tecnico, Maurizio Sarri: “Stiamo valutando, anche lui deve farlo con la massima calma. È un grande giocatore ed è stato un valore aggiunto, un ragazzo speciale. Se riterrà opportuno uscire lo accontenteremo, altrimenti valuteremo altre soluzioni. Can gioca poco?In questo campo non entriamo mai, il mister lo apprezza e si sta allenando bene. Troverà spazio”.

