Paratici: “Serie A poco allenante? No, gli stranieri che vengono in Italia fanno sempre fatica”

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Bologna.

“In Europa ci vogliono grandi giocatori, non solo a centrocampo. Ho dubbi quando si parla di Serie A poco allenante, perché quando arriva un calciatore dall’estero fa sempre fatica, e si dice che il campionato italiano non è come la Premier o altri tornei. Serve coerenza. Poi sicuramente affrontare le partite di Champions non è come affrontare quelle di campionato. Cambi tardivi a Madrid? Col senno di poi si può sempre dire tutto e il contrario di tutto. Allegri è un allenatore bravissimo, lo ha dimostrato negli ultimi anni”.

