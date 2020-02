Pardo: “Il Napoli ha buttato via due mesi e mezzo”

Pierluigi Pardo, a Radio Marte, ha voluto dire la sua sul Napoli e sulla corsa all’Europa, in particolare al quarto posto ovvero alla Champions League.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha buttato via due mesi e mezzo, quindi la Champions ora è complicata perché, al di là dei 9 punti, ci sono tante squadre davanti. Il Napoli ha il potenziale per crescere, ma alcune questioni potevano essere risolte prima per non perdere troppo terreno.

Il tempo c’è ancora, il Napoli recupererà ma non so se riuscirà a farlo per la Champions; se dovesse anche avvicinarsi al riuscirci, sarebbe una beffa. Sarebbe la dimostrazione che con un minimo di lucidità in quei momenti si potevano avere 4-5 punti in più.“

Comments

comments