Grande affluenza di tifosi azzurri al Tardini, attesi circa 2 mila supporters del Napoli

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge che saranno circa 2 mila i tifosi azzurri al Tardini per sostenere la squadra in trasferta. Oltre a essere presenti nel settore ospiti, molti supporters del Napoli saranno sparsi anche in altri settori.

Comments

comments