E’ terminato da poco il primo tempo di Parma-Torino, Monday Night della terza giornata del campionato di Serie A.

In un primo tempo in cui è successo di tutto il risultato è fermo sul 2-2. Decidono per il momento i gol Kulusevski e Cornelius per il Parma e quelli di Ansaldi e Belotti (rigore) per il Torino.

Da segnalare l’espulsione di Bremer che provoca un rigore per il Parma, sbagliato da Gervinho, e che dunque salterà il Napoli la prossima giornata.

