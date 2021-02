Termina sul punteggio di 2-2 l’anticipo delle 12:30 tra Parma e Udinese, gara valida per la 23 giornata del campionato di Serie A.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Cornelius e Kucka per i padroni di casa e dalle reti di Okaka e Nuytinck per gli ospiti. Risultato importante per l’Udinese che fa un passo in avanti per la salvezza. Per il Parma, invece, è la quarta sconfitta consecutiva. Ora la salvezza è distante 6 punti.

