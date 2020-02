Pasculli: “Napoli-Lecce difficile per entrambe le squadre”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore del Lecce e campione del Mondo con l’Argentina nel 1986.

“Sto seguendo il Lecce e dopo la vittoria sul Torino mi pare si stia riprendendo. A Napoli sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Le squadre del sud mi attirano sempre e venendo dal Lecce faccio il tifo per il Lecce, ma guardo tutte le squadre del sud e il Napoli lo porto nel cuore. I napoletani hanno un debole per gli argentini forse perché noi argentini sappiamo comunicare diversamente da calciatori ad esempio come Milik. Mi sarebbe piaciuto vedere Icardi a Napoli. Lozano lo conosco e mi spiace non si sia ambientato a Napoli. E’ un ottimo giocatore, ma non lo avrei pagato così tanto anche perché giocare in Italia non è semplice”.

