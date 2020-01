Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società.



“La Roma è un club storico in Italia. Appena mi hanno detto del loro interesse non ci ho pensato due volte a dire di sì perché era un passo in avanti per la mia carriera. Sono molto felice di questa scelta, sto crescendo.

Un giovane portiere? Non conoscevo Meret, mi ha impressionato quando l’ho visto. Mi piace molto.”

Comments

comments