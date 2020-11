Pedullà: “Con il Rjieka partita importantissima, al Napoli serve ritrovare le sicurezze”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Al di là del fatto che il Covid ha svalutato i calciatori, bisogna dire che fino allo scorso anno la spagnolo avrebbero offerto 70 milioni per Fabian. Abbiamo svelato l’altra volta il retroscena sull’Atletico che aveva offerto 50 milioni a fine mercato per sostituire Thomas. Dobbiamo essere onesti perché se non diamo alibi a Koulibaly per la partita di ieri dobbiamo farlo anche per Fabian.

Con il Rjieka è una partita importante per il passaggio del girone. Il Napoli deve ritrovare serenità e sicurezze da qua fino alle due partite con Inter e Lazio. Ma battere anche la Roma e arrivare alla partita con l’Inter dopo che hai riacquistato le tue sicurezze. Spero di non tornare qui lunedì prossimo e dover commentare di nuovo una partita simile a quella di ieri o a quella con l’Az Alkmaar.”

