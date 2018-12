Pedullà: “Ecco le cifre del rinnovo di Koulibaly”

Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ha fatto chiarezza in merito al rinnovo di Koulibaly:

“Kalidou Koulibaly e il Napoli avevano deciso (e ufficializzato) di impegnarsi fino al 2023 la scorsa estate. Stabilendo una base di ingaggio da 3,5 milioni visto che in giro per l’Europa gliene avrebbero garantiti almeno 6 più bonus. Nelle ultime ore c’è stata una rivisitazione di quell’accordo, a noi risulta che la base sia di 4,5 milioni che con i bonus può portarlo a guadagnare quasi 5, non oltre.

Un passaggio obbligato per il non trascurabile particolare che qualcuno la prossima estate potrà proporre una base di almeno 8 di ingaggio. Per una valutazione che già adesso è in piena doppia cifra, da almeno 120 milioni, se basteranno… Ecco perché il Napoli ha voluto ritoccare verso l’alto l’ingaggio, a conferma dello straordinario rendimento di uno dei difensori centrali più forti al mondo”.

