Pedullà: “Ieri il Napoli non c’era con la testa, ma è presto per tirare le somme”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Ho ascoltato tante che sulle contendenti del Napoli. Prima la Juve che gioca male e invece ora è la favorita, poi l’Inter idem e poi la Lazio che invece è fuori da tutto e ora no. Ognuno dice tante cose in base ai risultati. Non credo che questo sia il momento di tirare le somme.

Assenze? Capisco che non puoi ragionare in base a quelli che non ci sono ma qui non siamo ad Aprile siamo ancora a dicembre.

Se il Napoli inizia così la partita mi sarei sorpreso se le letture difensive fossero state giuste. Si può parlare dei singoli, di Fabian, Mario Rui e degli altri ma ieri tutta la squadra non c’era con la testa.

Gattuso? Non credo che lui sia un problema perché lui se ne va in due minuti. Qui c’è da capire cosa vuole fare il Napoli, non Gattuso perché lui gli restituisce anche il contratto rinnovato e se ne va. Le offese che sta subendo chiaramente colpiscono la sensibilità di una persona.”

