Pedullà: “Il discorso Napoli-Gattuso è chiuso, De Laurentiis ha chiamato Sarri dopo Verona”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Nel momento in cui hai in mente un allenatore devi cambiare. Non confermi l’allenatore se poi dopo Verona, e questo io lo so, ne chiami un altro tra le 17:55 e le 18. Chissà quanti altri ne avrà già chiamati.

Un presidente deve spiegare cosa sta accadendo. Credo che il silenzio sia un silenzio assenso. Stimo Lotito perché quando un allenatore è in difficoltà lui lo sopporta e quando cambia o decide di non farlo ci mette la faccia. De Laurentiis non lo fa perché forse sta pensando ad altro, forse al Bari. Sarebbe stato meglio dire che ha chiamato Sarri, che gli ha detto di no e che ha deciso di non cambiare ma che sta valutando altri profili. Qui la società non può stare in silenzio se sembra che sta cadendo il Maschio Angioino. Qui crolla il Maschio Angioino e nessuno dice nulla.

Dal mio punto di vista non c’era la volontà reciproca di rinnovare da parte di Gattuso perché lui è uno che vuole sentirsi la fiducia addosso. Eravamo arrivati che mancava solo l’annuncio per il rinnovo di Gattuso e che addirittura sarebbe arrivato l’annuncio a Gennaio insieme a quello di Inzaghi alla Lazio. Il retroscena è che non c’era la volontà già ad Agosto e questa situazione alla fine ha salvato entrambe le parti se non c’era di base la volontà di rinnovare. Il discorso è chiuso per il bene di tutti.”

