Pedullà: “Non credo che Gattuso resti, per trattenere Fabian serve un rinnovo importante”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

Gattuso? Non credo che rimarrà a Napoli anche in caso di qualificazione in Champions.

Credo che se il Napoli voglia rinnovare Fabian debba partire da una base di ingaggio di 3/3,2 milioni a stagione. Al momento è ancora presto perché molto dipenderà dalla qualificazione in Champions. Quindi sapremo sicuramente qualcosa in più dal 23 maggio perché la qualificazione in Champions può cambiare delle cose.

Il mio giudizio su Osimhen non è sospeso, anzi, credo che lui sia un grande attaccante e lo dico adesso che lo sto vedendo dopo 3 mesi difficili per lui.

