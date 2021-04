Marcolin: “Se il Napoli vince con Inter e Lazio Gattuso va riconfermato”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Se il Napoli vince con Inter e Lazio per me Gattuso va riconfermato. Lui e la società devono sedersi e discutere di un eventuale rinnovo.

Con Ospina il Napoli gioca meglio perché viene proprio cercato dai compagni. Politano è più funzionale di Lozano perché è utilissimo a questa squadra perché è anche più cercato dai compagni.

Fabian? Credo che questo sia il miglior Fabian Ruiz di Napoli, capace di prendersi il centrocampo insieme a Demme. A volte noi da lui pretendiamo tantissimo ma lui non è Modrid non è Kross. E’ giovane e adesso sta iniziando a essere titolare con la Spagna e appena un anno fa ha vinto un Europeo Under 21.

Il pregio del Napoli è che quando l’avversario arriva in pressione il Napoli gioca a due tocchi e quando arriva l’avversario la palla è andata già via. Aggiungo che quando Gattuso andrà via questo tipo di gioco non si vedrà più perché è figlio di un lungo lavoro.

Sul primo gol il Napoli difende in 4-1-4-1 con due linee molto stretto. Poi dopo un lancio di Audero la difesa sale e recupera palla con Demme che si alza andando a prendere lo scarico dell’attaccante. Questa è una prerogativa il Napoli gioca in verticale non in orizzontale. Poi giro palla, uno due tra Fabian, Zielinski e Osimhen e lo spagnolo arriva al tiro trovando il gol.”

