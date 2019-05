Pellissier: “Sono stato vicino al Napoli ma Campedelli non aveva intenzione di vendermi”

Sergio Pellissier, attaccante del Chievo che in passato è stato vicino al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Vicino al Napoli in passato? Si il mio agente aveva parlato con De Laurentiis ed era tutto pronto, ma il presidente Campedelli non ha mai avuto intenzione di vendermi, non avevo intenzione di mettermi contro la società, loro mi hanno portato in Serie A ed era giusto che loro decidessero cosa fare.

Cosa farò ora che smetto? Sicuramente resterò al Chievo ma non so ancora qualce sarà il mio ruolo.

