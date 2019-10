Perinetti: “Napoli la società più vicina alla Juve”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente. Questa l’analisi sul momento della Serie A.

“Senza confronti le società non vanno avanti: fanno parte del calcio. Il calcio di oggi è sempre più incentrato sul business e il presidente deve essere sempre in prima linea, soprattutto nei momenti complicati ed è sempre un bene avere dei confronti. La Juve è un gradino sopra le altre, ma il Napoli è la società più vicina alla Juve mentre l’Inter sta lavorando per avvicinarsi. Il percorso del club nerazzurro al momento è più netto, ma la stagione è lunga”.

