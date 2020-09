Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è stato intervistato questa mattina dai colleghi di Radio KissKissNapoli. Le sue parole sulla concorrenza.

“La concorrenza? Nelle grandi squadra devono esserci tanti grandi calciatori, è normale dover lottare per il posto. Ho tutte le carte in regola per giocarmela con tutti. Sono tutti dei grandissimi giocatori, Mertens e Insigne sono due campioni assoluti che stanno facendo la storia del Napoli. Quando c’è tanta concorrenza i calciatori migliorano.“

Comments

comments