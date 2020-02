Pino Taglialatela: “Giù le mani dai portieri del Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto l’ex portiere del Napoli Pino Taglialatela. Questo il commento di Taglialatela sui portieri del Napoli.

“Giù le mani dai portieri del napoli non sono loro il problema ma la difesa. Devono stare più attenti.

Ospina può avere la colpa di non aver tenuto viva l’attenzione nella sistemazione della barriera.

I difensori devono supportare il portiere.

Lapadula non doveva essere solo in area sul primo gol dopo un miracolo di Ospina. Meret è un fenomeno ha tenuto in piedi il napoli per tutto il girone di andata e in Champions”.

