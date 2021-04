Pioli in conferenza: “Abbiamo meritato di essere tra le prime 4”

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro la Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del campionato del Milan.

A seguire le sue parole:

“Se meritiamo di stare tra le prime quattro? Sì, ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo qui, siamo stati l’unica squadra che tenuto testa all’Inter, ci ha permesso di arrivare qui, con le nostre ambizioni siamo ancora li. Non siamo stati fortunati, ci siamo perché l’abbiamo meritato.

Gli scontri diretti valgono doppio da qui alla fine, sia per noi che per loro è una gara importante per il futuro. Scontro diretto e se lo vinci lo scatto in avanti è importante. Abbiamo dimostrato di essere forti, le 4 che arriveranno in Champions saranno soddisfatte le altre no.

Peccato da evitare? La paura, se l’affronti, scappa. Se invece scappi te la paura ti corre dentro. Il nostro motto è “se vuoi, puoi, le altre cose sono scuse”. Noi faremo il massimo per per ottenere questo grande obiettivo. I nostri diretti rivali per la Champions League sono avversari forti, ma fino ad oggi siamo stati in grado di essere migliori di loro, quindi abbiamo valori. Dobbiamo giocare al massimo. Dobbiamo reagire dopo una sconfitta non meritata.

Abbiamo superato tanti crash test in questo percorso. Credo che anche nella prestazione di mercoledì, anche nella sconfitta un allenatore vede delle situazioni positive. Siamo stati squadra per tutti i novanta minuti.”

Comments

comments