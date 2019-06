Pistocchi: “James e Diego Costa fanno fare il salto di qualità”

Maurizio Pistocchi commenta le ultime voci di mercato che riguardano il Napoli e che vedono protagonisti James Rodriguez e Diego Costa.

Per Maurizio Pistocchi prendere James Rodriguez e Diego Costa porterebbe il Napoli a fare il famoso salto di qualità. Ne ha parlato durante il suo intervento a Radio Marte, dove si è soffermato proprio su queste voci di mercato; di seguito le sue parole:

” Un’asse con il Real Madrid? Ceballos è molto forte, ma è più adatto per un centrocampo a tre. James Rodriguez è un giocatore di grande qualità, però non so come possa essere inserito nel sistema di gioco del Napoli.

Se l’idea è quella di prendere Diego Costa e mettergli James alle spalle, allora sicuramente parliamo di un grande salto di qualità. Crescere significa avere Milik e Mertens come alternative a calciatori come Costa ed appunto James.“

