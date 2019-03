Pistocchi: “Ronaldo un piscinero”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto nel corso di “Radio Gol” in onda su radio Kiss Kiss per commentare l’episodio che ha portato all’espulsione di Meret:

“Non credo che ci fosse l’espulsione di Meret perché il portiere cerca di prendere la palla, poi il piede si alza. Il contatto con Ronaldo non c’è.

Ronaldo molto prima del salto striscia con la punta del piede sinistro per terra come uno pronto a tuffarsi. Quello di ieri non può essere definito in altro modo che come tuffo.

In Spagna per queste cose lo chiamavano ‘Piscinero’.

Del resto lo dicevano anche i tifosi della Juventus quando giocava nel Real Madrid”.

