Politano, il Napoli celebra la sua prima convocazione: “Benvenuto a bordo!”

Domani il Napoli sarà di scena a Marassi, contro la Sampdoria, e, per la prima volta, Gennaro Gattuso avrà a disposizione anche Matteo Politano.

L’esterno offensivo, arrivato dall’Inter in quest’ultima sessione di calciomercato, figura per la prima volta nella lista dei convocati e potrebbe fare il suo esordio contro i blucerchiati. Intanto, il Napoli, tramite Twitter, ha celebrato la sua prima convocazione, postando una foto del ragazzo a bordo dell’aereo per Genova e scrivendo: “Benvenuto a bordo”.

