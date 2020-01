Politano, il Napoli resta indietro: spunta anche la Fiorentina

Matteo Politano è sul mercato, anche il Napoli tra le società interessate. Secondo il portale Internews si è inserita la Fiorentina.

Futuro ancora da scrivere quello di Matteo Politano, che probabilmente sarà lontano dall’Inter. Intorno al classe ’93 c’è grande interesse, non mancano i club a lui interessati anche se ad oggi il più serio come riferisce il portale Internews, è la Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Beppe Iachini che lo conosce bene. In seconda fila per l’esterno mancino figura il Napoli, legato a un eventuale scambio con Fernando Llorente, anche se i partenopei oggi hanno altre priorità.

