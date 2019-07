Pollasto: “Hanno cercato di boicottare le Universiadi”

Luca Pollasto, giornalista, sui suoi canali social ha scritto un post polemico contro il trattamento della Rai verso le Universiadi di Napoli:

“Volevo informarvi che la cerimonia di chiusura delle Napoli 2019 Summer Universiade non sarà trasmessa in diretta su Rai2 ma in differita alle 23:00, al suo posto verrà trasmessa N.C.I.S. – Stagione 15 Episodio 14. Questo per farvi capire quanto conta Napoli. Voi continuate a chiamarlo “vittimismo” noi continueremo a mettere in elenco tutti questi trattamenti. Sarà possibile vederla solo su alcune emittenti regionali, io vi consiglio di vederla su Minformo Tv canale 286 del digitale terrestre.

Una manifestazione seconda solo alle Olimpiadi, boicottata dal primo momento, manco fosse la gara di bocce nella villa comunale. Un grazie a chi ha fatto di tutto per portarle a Napoli e chi ha fatto del suo meglio per gestirle nonostante le mille difficoltà. Grazie al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e grazie a Luigi De Magistriis, grazie a tutti gli i Sindaci e le amministrazioni comunali impegnate alla grande riuscita dell’ evento. Che le opinioni politiche vengano messe da parte, per una volta Napoli è stata al centro del mondo mentre l’ Italia guardava altrove. Per questo motivo gli amministratori locali devono essere applauditi a prescindere dai colori. I numeri parlano da soli, le UNIVERSIADI sono state un successo alla faccia di chi non ci credeva. Bravi tutti, ci vediamo tra poco al San Paolo per salutare oltre 6 mila atleti arrivati da ogni angolo del mondo e 8200 ospiti tra staff e accompagnatori. NAPOLI HA VINTO! ALLA FACCIA VOSTRA!”

