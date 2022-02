Dimarco a DAZN: “L’importante era non perdere perché il Napoli ci avrebbe superato”

Il calciatore dell’Inter Dimarco ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al Maradona.

Siamo sodisfatti, ma secondo me potevamo fare meglio nel primo tempo, loro uscivano troppo facilmente. A fine primo tempo ci siamo parlati, siamo entrati in campo in maniera totalmente diversa, abbiamo trovato l’inerzia e potevamo pure vincerla.

Secondo me venire qua e prendere un gol su rigore dopo cinque minuti non credo sia facile per nessuno. Siamo stati bravi a rimanere in partita, poi in gare così gli episodi pesano, nel secondo tempo sono andati più a favore nostro ed è cambiata la gara.

Eravamo qui per giocare la nostra partita e vincere però per come si era messa l’importante era non perdere perché il Napoli ci avrebbe superato. Siamo contenti a metà dai. Potevamo vincere e portare a casa la vittoria ma siamo contenti lo stesso. Dobbiamo continuare a lavorare così forte e ci toglieremo soddisfazioni”.

