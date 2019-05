Post misterioso di Katia Ancelotti, poi la spiegazione: “Era per l’Empoli”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal per spiegare il post di Katia Ancelotti.

“Si è scatenato l’inferno per un post di Katia Ancelotti, che ha scritto che il calcio è bugia. Qualcuna ha ipotizzato problemi in casa Napoli, addirittura rottura tra De Laurentiis e Ancelotti. Io ho contatto Katia Ancelotti, che mi ha spiegato che quel post l’ha scritto ieri sera al termine delle partite, in riferimento all’ingiustizia subita dall’Empoli”.

Questo il post:

