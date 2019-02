Prandelli: “Genoa pronto a grande finale di sagione”

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida dei rossoblu contro la Lazio di domani.

“Non mi piace che si parli solo delle assenze della Lazio. Io domani guarderò molto il nostro atteggiamento, il nostro modo di interpretare la partite. Voglio vedere una squadra non solo arrembante ma coraggiosa, una squadra che vuole fare la partita, che vuole vincere la gara.

Vogliamo fare una grande prestazione per iniziare questo finale di stagione in maniera veramente importante e noi siamo pronti. Per farlo serve mantenere equilibrio durante la gara. Vogliamo far ritornare il Ferraris un fortino che può incutere paura agli avversari. La Lazio? Parliamo di una delle 4/5 squadre più forti del campionato”.

Comments

comments