Premier League, ricavi tv quattro volte superiori alla Serie A

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Iaria, esperto in economia nel calcio, si sofferma sulla differenza nei ricavi dei diritti tv esteri tra Serie A e Premier League.

Nel triennio 2019-2022 la Premier League percepirà 1,6 miliardi a stagione per i diritti tv esteri, per un totale di 4,2 miliardi. Una cifra, questa, che è oltre il quadruplo di quanto percepisce la Serie A, ed è il 30% in più rispetto allo scorso triennio. Neanche la Liga arriva a queste cifre.

A riportare questi dati è Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di economia nel calcio. Inoltre il giornalista pone una riflessione sull’ipotetica Super Champions; per lui bisognerebbe prima affrontare il tema della differenza di ricavi tra le varie leghe europee.

