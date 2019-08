Prima giornata di campionato ricca di gol, tre le doppiette, i gol più belli

Partenza con il botto per il campionato di Serie A 2019-20.

Partite emozionanti per l’altalena di gol come ad esempio in Fiorentina-Napoli 3-4, oppure per le clamorose rimonte come in Roma-Genoa 3-3 e Spal-Atalanta (da 2-0 a 2-3).

Proprio il pareggio del Genoa all’Olimpico con la Roma è una delle sorprese della giornata con la vittoria del Brescia a Cagliari e soprattutto con la vittoria casalinga dell’Udinese sul Milan.

Vittorie facili per Inter (4-0 in casa con il Lecce) e della Lazio (3-0) sul più ostico campo della Sampdoria.

Due gli espulsi: Dawidowicz (Verona il primo in assoluto della stagione) e Farias (del Lecce).

Cinque invece i rigori assegnati tutti realizzati: Pulgar (Fiorentina), Insigne (Napoli), Criscito (Genoa), Donnarumma (Brescia) e Sansone (Bologna).

Tra i bomber partono alla grande con una doppietta a testa Insigne (Napoli), Immobile (Lazio) e Muriel (Atalanta).

A proposito di gol. Ne sono stati ben 33 contro i 26 della prima giornata dello scorso campionato.

Tanti davvero belli come ad esempio quelli per il gesto tecnico di Boateng (Fiorentina), Callejon (Napoli), Veloso (Verona), il primo di Immobile (Lazio), i due di Muriel (Atalanta), di Under (Roma).

Belli anche per la tenacia quello di Dzeko (Roma) e Sensi (Inter) o per il prepotente colpo di testa di Gosens (Atalanta) e di Kouame alla Gigi Riva in tuffo.

Ma sul podio meritano di salire i gol di Brozovic e Candreva (Inter) e per la spettacolarità dell’azione del quarto gol del Napoli siglato da Insigne.

Ma la vera copertina di giornata vede senza dubbio protagonista il ‘guerriero’ Sinisa Mihajlovic: in bocca al Lupo mister è bello vederti a bordo campo.

