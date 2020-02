Primavera, Angelini: “Subiamo gol e la squadra va in depressione”

L’allenatore del Napoli Primavera, Angelini, ha parlato dopo la sconfitta subita contro l’Empoli nei minuti finali della partita.

Lo ha fatto per Tutto Napoli; di seguito le sue parole, riportate dal portale:

“Oggi abbiamo palesato un po’ tutti i problemi. Penso che sia più mentale che atletico. Quando facciamo degli errori subiamo gol e poi la squadra va in depressione, subendo oltremisura questa situazione.

Fino al gol dell’1-1 abbiamo subito, ma le occasioni gliele abbiamo regalate. Ma non so cosa succeda ai ragazzi quando subiamo gol, è come se crollasse il mondo addosso. L’obiettivo è quello di fare una squadra più compatta.“

