Primavera, Baronio: “Partita ben giocata, paghiamo gli errori dei singoli”

Roberto Baronio, tecnico del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Genk, in Youth League.

“La partita è stata ben giocata, l’avevamo preparata in un modo e i ragazzi hanno fatto quello che avevamo provato. La Youth League è una competizione complicata e il Genk è un buon avversario. Siamo stati bravi a restare in partita per tanto tempo, poi si vede il risultato e si può pensare che si sia giocato male ma non è così, gli errori dei singoli hanno inciso.

Rimpianti? Perdere 2-1 o 3-1 cambia nelle mie valutazioni. Ripeto, ci sono stati errori dei singoli ma la squadra nel complesso se l’è cavata bene. Serve anche più cattiveria sotto porta. Dobbiamo lavorare ancora, la squadra gioca e produce ma se il singolo non è pronto e fa errori finiamo per pagare.

Gaetano? Gianluca ha fatto meglio nel secondo tempo, sta giocando poco ma non compete a me parlare di questo. Ha fatto gol e ne ha sfiorato un altro. Quando viene a giocare con noi dà il massimo, ha un comportamento perfetto e giocando con noi può essere disponibile anche per la prima squadra”.

Comments

comments