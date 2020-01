Grande esordio per Giuseppe Angelini, nuovo tecnico della Primavera del Napoli che si è imposta con il risultato di 2-1 sul campo del Torino.

Decisivi i due gol messi a segno, rispettivamente al 19′ e al 30′, dal cipriota Vrikkis, intervallati da un calcio di rigore per il Torino, trasformato da Ibrahimi. Successo importantissimo per gli azzurrini, che lasciano l’ultimo posto in classifica, scavalcando il Chievo, e si rilanciano pesantemente in chiave salvezza.

