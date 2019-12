Primavera, il Napoli in campo domenica: il programma completo

Da oggi parte la tredicesima giornata del Campionato Primavera; il Napoli di Baronio scenderà in campo domenica 22.

Gli azzurrini andranno a Genova a sfidare la Sampdoria, ed in caso di successo in trasferta ci sarebbe l’aggancio in classifica. Ad oggi il Napoli è penultimo con 9 punti, mentre la Samp è dodicesima.

Di seguito il programma completo:

20.12. 16:00 Sassuolo U19-Chievo U19

21.12. 11:00 Lazio U19-Fiorentina U19

21.12. 12:00 Pescara U19-Torino U19

21.12. 13:00 Atalanta U19-Inter U19

21.12. 14:30 Cagliari U19-Roma U19

21.12. 14:30 Empoli U19-Genoa U19

21.12. 17:00 Juventus U19-Bologna U19

22.12. 10:00 Sampdoria U19-Napoli U19

