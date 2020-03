Hirving Lozano non sta trovando più spazio al Napoli, da quando è arrivato Gattuso. Dalla Spagna arrivano le prime voci di mercato su di lui.

In particolare, per queste voci il messicano si sta già guardando intorno per una nuova destinazione. A tal proposito si parla dell’interesse dell’Everton, allenato proprio dall’ex tecnico del Napoli Ancelotti (che lo ha voluto fortemente).

Oltre all’Everton, proprio dalla Spagna arriva la voce che vuole l’Atletico Madrid interessato a Lozano.

