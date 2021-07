Pro Vercelli, Scienza: “Contro il Napoli esercitazione difensiva straordinaria”

Pro Vercelli, l’allenatore Giuseppe Scienza ha parlato dell’amichevole col Napoli giocata sabato a Dimaro, sul campo di Carciato.

“È stata un’esercitazione difensiva straordinaria perché il Napoli ha fatto mezz’ora di calcio velocissimo che avrebbe messo in difficoltà chiunque. Siamo riusciti a contenere le loro sfuriate con bravura e un po’ di fortuna, poi siamo riusciti a fare qualche giocata anche noi. Abbiamo accettato in fase difensiva alcune situazioni in campo aperto, volevamo accettare l’uno contro uno per vedere se siamo in grado di giocare in questo modo anche in campionato”. Scienza chiede ai suoi di mantenere lo stesso spirito anche nelle partite ufficiali: “Questa umiltà e questa voglia di difendere dovremo averla anche durante la stagione, perché capiteranno altre partite in cui ci sarà da soffrire. Ovviamente sarà più semplice ripartire perché in Serie C non trovi sempre Koulibaly che ti ferma qualsiasi azione”.

