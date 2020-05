Procura FIGC, indagine sulle frasi di Lotito su Juventus-Inter

La Procura Federale ha aperto un procedimento nei confronti del presidente della Lazio, Claudio Lotito, per alcune sue frasi su Juventus-Inter.

Il patron biancoceleste, lo scorso 26 aprile, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica affermò: “Oggi, io sono a un solo punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”. La Procura, in questi casi, è tenuta ad aprire un fascicolo e, qualora il presidente della Lazio dovesse mettere in discussione la regolarità del match, potrebbe essere aperto un fascicolo per illecito sportivo. In alternativa, Lotito potrebbe essere deferito per dichiarazioni lesive.

